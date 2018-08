Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Bauern sollten ihre abgeernteten Getreidefelder wegen der großen Brandgefahr nach einer Empfehlung des Landwirtschaftsministeriums möglichst schnell bearbeiten. Die Stoppelfelder seien extrem ausgetrocknet und leicht entzündlich, teilte Minister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Hilfreich wäre schon eine oberflächliche Bearbeitung, so dass die Stoppeln in der Erde verschwinden. Weiterer Vorteil: Niederschläge könnten besser vom Boden aufgenommen werden. Große Gefahr bestehe besonders an Straßenrändern durch unachtsam weggeworfene, glimmende Zigarettenkippen oder Flaschen.