Stuttgart (dpa/lsw) - Die AfD-Landtagsfraktion will Gelder zurückzahlen, die sie für den mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontierten Abgeordneten Wolfgang Gedeon erhält. Das kündigte ein Sprecher am Donnerstag in Stuttgart an. Über die Höhe der Summe wurden keine Angaben gemacht. Gedeon hatte am Dienstag nach einem Krisentreffen der AfD-Fraktion erklärt, seine Mitgliedschaft in der Fraktion bis September ruhen zu lassen.

Bis dahin will die AfD ein Gutachten zu seinen Aussagen erarbeiten lassen. Auf dessen Grundlage will sie erneut über seinen Ausschluss beraten. Einen Rauswurf Gedeons hatte die Fraktion abgelehnt, obwohl Fraktionschef Jörg Meuthen ihn zuvor gefordert hatte. Gedeon sieht sich Kritik ausgesetzt, Holocaust-Leugner zu unterstützen. Ein Ruhenlassen eines Landtagsmandats ist juristisch eigentlich nicht vorgesehen.