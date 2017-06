Karlsruhe (dpa/lsw) - Begleitet von Protest linker Aktivisten ist die baden-württembergische AfD am Samstag in Karlsruhe zu ihrem 11. Landesparteitag zusammengekommen. Vor der Badnerlandhalle demonstrierte unter anderem Die Linke gegen „Hass, Rassismus & rechte Hetze“. Es versammelten sich ein paar Dutzend Demonstranten. Ein Polizeiaufgebot sicherte die Mitgliederversammlung, mit der sich die Alternative für Deutschland (AfD) auf die Bundestagswahl einstimmen will. Ein Parteisprecher beklagte, dass die Partei immer wieder durch Proteste und Angriffe behindert werde.

AfD-Landtagsfraktionschef Jörg Meuthen, der auch Bundeschef seiner Partei ist, ließ sich nach Darstellung der Partei wegen eines Flugausfalls entschuldigen. Er werde nun gar nicht auf dem bis Sonntag angesetzten Treffen auftreten, hieß es. Als eine der Hauptrednerinnen traf am Morgen Alice Weidel ein. Die 38-Jährige ist Spitzenkandidatin im Land und im Bund. Erwartet wurde auch Co-Spitzenkandidat der AfD im Bund, Alexander Gauland.

