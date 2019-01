Anzeige

Stuttgart Die Abgeordneten Stefan Räpple (AfD) und Wolfgang Gedeon (fraktionslos) wollen nicht gegen die Eilentscheidung des Verfassungsgerichtshofs vorgehen. Die beiden AfD-Männer hatten beantragt, ihren Ausschluss aus drei Landtagssitzungen rückgängig zu machen, den die Landtagsverwaltung verfügt hatte. Das Gericht hatte die Anträge abgelehnt. Die Eilentscheidung betrifft die Teilnahme an der Plenarsitzung von diesem Mittwoch. Dies ist die dritte Sitzung, von der die Abgeordneten ausgeschlossen sind.

Bis zum Hauptsacheverfahren kann es Monate dauern. Darin wollen Gedeon und Räpple geklärt wissen, ob Abgeordnete automatisch von weiteren Sitzungen ausgeschlossen werden können, wenn sie einem Saalverweis durch das Präsidium nicht folgen. Gedeon will zudem wissen, ob der Vorwurf der Diskriminierung für einen Ordnungsruf ausreiche. Räpple sagte, der Verfassungsgerichtshof habe mit der Eilentscheidung „ein politisches Urteil“ erlassen. Gedeon sprach von einer „politischen Entscheidung, die juristisch verbrämt ist“.

Rote Karte akzeptieren

Die Landtagsverwaltung sieht sich durch den Beschluss bestätigt. Das Gericht habe die Auffassung des Landtags geteilt: „Der Sitzungsausschluss für drei Sitzungstage stellte auch nach Überzeugung der Richter eine Konsequenz aus der Geschäftsordnung des Landtags dar, für die kein Ermessen bestand“, heißt es in einer Mitteilung. „Positiv“ nimmt die Verwaltung auch zur Kenntnis, „dass die dem Ausschluss zugrunde liegende Regelung in der Geschäftsordnung als verfassungskonform bewertet wird“. Dem Hauptsacheverfahren „sieht die Landtagsverwaltung mit Interesse entgegen“.

Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) kommentiert: „Politik-Hooligan Räpple und der rassistische Foulspieler Gedeon bewegen sich außerhalb aller Spielregeln: Eine Rote Karte im Parlament akzeptieren sie nur dann, wenn sie den Gegner trifft.“ Erst würden sie die Möglichkeiten des Rechtsstaats ausschöpfen. „Anschließend bestreiten sie die Unabhängigkeit der Justiz, weil ihnen das Ergebnis nicht passt – ein schäbiges Verhalten“, sagte Sckerl.

Reinhold Gall, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag, sagte: „Dem selbstinszenierten Schauspiel von Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon, die ihr unrühmliches und peinliches Benehmen im Landtag und den erfolgten Rauswurf mit einem Gang vor das Verfassungsgericht krönten, wurde nun zurecht Einhalt geboten.“ Gall meint, „angebracht wäre es gewesen, sich zu entschuldigen“.

Der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte: „Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist erfreulich eindeutig. Richtig stellt es auf die Funktionsfähigkeit des Parlaments ab und erwartet wörtlich ein ‚Minimum an Disziplin und Selbstbeherrschung‘ von einem Abgeordneten des Landtags.“ Da Teile der AfD hierzu offensichtlich nicht in der Lage seien, musste eingeschritten werden, sagt Rülke.

Vor der Pressekonferenz mit Stefan Räpple hatte Wolfgang Gedeon bereits erklärt: „Es geht um einen schwerstwiegenden Eingriff in meine Abgeordnetenrechte: um die Redefreiheit, das Stimmrecht unter anderem“. Diese habe das Gericht „für vergleichsweise gering erachtet gegenüber eher vordemokratischen Werten wie ‚Autorität der Präsidentin’ oder den diffusen Begriff ,Ansehen des Landtags’.“ Gedeon folgert, das Urteil trage dazu bei „das Ansehen des Parlamentarismus insgesamt weiter zu ruinieren und damit antidemokratische und totalitäre Tendenzen in Staat und Gesellschaft zu fördern.“ Er sieht einen „Prozess der Totalitarisierung, den wir mit allen Mitteln stoppen müssen“. Räpple sagte am Vortag, ihm sei von vornherein klar gewesen, „dass dieses Verfassungsgericht kein unabhängiges Urteil sprechen wird“. Er fordert, Richter direkt zu wählen – im Interesse der Gewaltenteilung.