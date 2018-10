Anzeige

Von Ulf Mauder





Stuttgart - Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom AfD-Austritt des Abgeordneten Heinrich Fiechtner bei der Weihnachtsfeier der Partei im Gasometer Pforzheim. Bedauern, dass die Fraktion im Landtag nun schon ihren dritten Abgeordneten verliert, sei aber bei der Sause am Freitag nicht aufgekommen, beteuert AfD-Chef Jörg Meuthen. „Es herrschte vielmehr allgemeine Freude“, sagt der Politiker, der Ende des Monats wegen seines Mandats im Europaparlament den Fraktionsvorsitz an Bernd Gögel abgibt. Meuthen reagiert, wie er es oft tut, wenn Gefolgsleute von der Stange gehen: Das sei eben so bei einer jungen Partei. Und er ahnt wohl, dass Fiechtners Austritt nicht der letzte bleiben könnte.

Nach Darstellung seiner Fraktion ist Fiechtner im Grunde seinem Rausschmiss zuvorgekommen. Er ist seit Monaten wegen Abweichens von der Parteilinie mit Redeverbot belegt. Die Trennung lag deshalb seit langem in der Luft. Interessant ist vielmehr der Zeitpunkt. Wohl auch mit Blick auf den Bundesparteitag der AfD am kommenden Wochenende in Hannover nutzt Fiechtner den politisch vergleichsweise ruhigen Samstag in Stuttgart, um einmal mehr gegen Meuthen zu ätzen: Dem Parteichef, der in Hannover wiedergewählt werden will, fehle es an Führungsstärke. Meuthen habe die Fraktion in Stuttgart verwahrlosen und die Sitten verrohen lassen - und rede nationalistischen Kräften das Wort.

Auftritt erinnert an Fall Martin

Wie er da sitzt mit seiner Fliege, erinnert Fiechtners Auftritt stark an den von Claudia Martin, die vor einem Jahr ebenfalls ihren Partei- und Fraktionsaustritt erklärte. Von Rechtsruck in der Partei unter Meuthen war damals die Rede. Darum geht auch diesmal wieder - und vor allem um den Fall Wolfgang Gedeon. Der Abgeordnete ist fraktionslos, nachdem er wegen antisemitischer Schriften in Ungnade gefallen war.

Zwar sind sich Fiechtner und Meuthen im Grunde einig in der Bewertung, dass Gedeon ein „Antisemit“ sei. Aber übel nimmt der Arzt Fiechtner dem Professor Meuthen, dass er nun ausgerechnet Bernd Gögel als Fraktionschef im Landtag in Stellung brachte. Gögel hatte sich 2016, als es im Streit um Gedeon zu einer Spaltung der Fraktion kam, auf die Seite von Meuthens Gegnern geschlagen. Und auch weil sich Gögel nicht richtig distanziert habe von Gedeon, wolle er nun nicht mehr in der Fraktion arbeiten, sagt Fiechtner.

Was das Fass zum Überlaufen brachte? Eine Entscheidung der Fraktion am vergangenen Dienstag, ihre Arbeitskreise erstmals für Gäste zu öffnen, sagt Fiechtner. Weil Gedeon damit wieder einen Fuß in die Fraktion bekomme, sieht Fiechtner auch den Weg geebnet für eine Rehabilitierung des umstrittenen Abgeordneten. Zwar ist in der Partei zu hören, dass die Ablehnung gegen Gedeon stark und die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Rückkehr in die Fraktion nicht in Sicht sei. Aber auch Meuthen warnt vor einer neuen Nähe zu Gedeon.

„Die Gefahr ist da, dass dann andere gehen“, sagt Meuthen, der sein Landtagsmandat bis Jahresende abgeben will. Er will sich dann auf die Arbeit als Europaparlamentarier und womöglich wiedergewählter Parteichef konzentrieren. Ob Meuthen durch Fiechtners Abgang Schaden nimmt? „Das ist ein Nadelstich vor der Wahl auf dem Bundesparteitag, mehr nicht“, meint der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider. Fiechtner sei eine „kleine Episode in der langen Geschichte der Selbstzerlegung der AfD“, die auch auf Bundesebene zu sehen sei. Brettschneider sieht weiter keinen Grund, die „Todesglocken“ der Rechtspopulisten zu läuten.

Dass sich der „Selbstzerfleischungsprozess“ der AfD fortsetzen werde, davon ist auch der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Andreas Schwarz, überzeugt. Der Fall Fiechtner sei beispielhaft. „Damit zeigt die AfD ihr wahres Gesicht. Sie hat es nie geschafft, sich von ihrem Bild als rechtsextreme Partei zu lösen.“

Auch wenn der Zusammenhalt bröckelt, vorerst bleibt die Alternative für Deutschland mit 20 Abgeordneten die stärkste Oppositionsfraktion im Landtag. Der Vorsprung zur SPD, die auf 19 Sitze kommt, ist aber weiter geschrumpft.

Als Fraktionsloser Abgeordneter im Parlament

Fraktionslose Abgeordnete in Parlamenten führen ein Außenseiter-Dasein. Sie behalten ihr Mandat, haben aber als Einzelkämpfer weniger politischen Einfluss als Mitglieder der Fraktionen. Für Fraktionslose gelten nach Angaben der Landtagsverwaltung in Stuttgart folgende Regularien: Mit dem Austritt oder Ausschluss aus der Fraktion verliert der Abgeordnete seine Fraktionsmitgliedschaft. An seiner Rechtsstellung als Abgeordneter verändert sich aber nichts. Er ist auch nicht gezwungen, sein Mandat niederzulegen. Soweit der Abgeordnete Mitglied von Ausschüssen ist, kann der Landtag ihn aus den Ausschüssen abberufen und einen Nachfolger wählen.

Fraktionslose Abgeordnete haben Anspruch auf Mitgliedschaft in einem Ausschuss, allerdings nur mit Rede- und Antragsrecht. Sie haben kein Stimmrecht. Über die Auswahl des Ausschusses entscheidet der Landtag.

Fraktionslose Abgeordnete haben Rederecht im Plenum. Das Präsidium entscheidet über die Redezeit.

Bei den finanziellen Leistungen ergeben sich keine Änderungen. Die Leistungen sind an die Rechtsstellung als Abgeordneter geknüpft. Sie hängen nicht von der Fraktionsmitgliedschaft ab. Der Zuschuss an die Fraktion muss allerdings gekürzt werden, wenn ihr ein Abgeordneter weniger angehört.

Nach dem Austritt des Abgeordneten Heinrich Fiechtner hat die AfD im Stuttgarter Landtag noch 20 Abgeordnete. Sie bleibt damit die größte Oppositionsfraktion vor der SPD, die auf 19 Sitze kommt.