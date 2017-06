Von Wolfgang Jung





Mannheim - Der Frust sitzt tief seit 100 Tagen auf Mannheims Prachtstraße Planken. Über einer der größten Einkaufsmeilen der Region liegt der brüllende Lärm von Kompressoren in der Luft, Bagger heben im oberen Teil Löcher aus, Bauzäune durchschneiden die Lebensader im Zentrum. Seit Anfang März baut die Stadt ihre Flaniermeile für rund 30 Millionen Euro um und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Straßenbahnschienen werden herausgerissen, Bäume gefällt, Gas- und Wasserrohre neu verlegt. Geschäftsleute klagen über ausbleibende Kunden, aber ein schnelles Ende ist nicht in Sicht: Erst 2019 soll eins der größten Bauprojekte der Stadt abgeschlossen sein. „Mit der Neugestaltung der Planken stärken wir Mannheim als Wirtschaftsstandort und zudem die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“, betont Oberbürgermeister Peter Kurz. Mit Vertretern wichtiger Unternehmen schnitt der SPD-Politiker zu Beginn der Arbeiten symbolisch einen „Planken-Kuchen“ an. Ähnlich zerschnitten, ätzen Kritiker, wirke nun die Flaniermeile. Zwar habe die Stadt das Projekt angekündigt, sagt Schuhhändler Alexander Seppelt. „Aber ganz ehrlich - so habe ich mir das nicht vorgestellt“, meint er.

Hohe Umsatzeinbußen

An diesem Juni-Tag balanciert eine Frau mit Kinderwagen über einen Steg, der die Straßenseiten durch die Baustelle hindurch verbindet. Nieselregen hat den Sand stellenweise zu Matsch werden lassen. Traurig hängen durchnässte Plakate an einem Zaun direkt neben einem Straßencafé. Auch bei schönem Wetter bleiben jetzt viele Stühle leer. Ladenbesitzer sprechen von Umsatzeinbußen bis zu 30 Prozent. „Die Empörung, die sich bei Händlern und Passanten aufgestaut hat, ist verständlich“, kommentiert die Zeitung „Mannheimer Morgen“. Es ist nicht nur eine Geschäftsstraße - entlang der Planken befinden sich auch viele Privatwohnungen sowie Arztpraxen und Anwaltskanzleien.

Erst seit einigen Jahren hat sich die Stadt mit 300 000 Einwohnern weitgehend von ihrem Image als Industriestandort lösen können. Eine durchdachte Strategie ließ Mannheim zu einem Shopping-Magneten im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen werden. Dabei ist die Metropolregion Rhein-Neckar nicht irgendeine vergessene Gegend, sondern mit mehr als zwei Millionen Einwohnern der siebtgrößte Wirtschaftsraum Deutschlands. Nun aber fürchten Geschäftsleute in Mannheim um den errungenen Status. Andere Städte im Land stöhnen über ähnliche Projekte. In Karlsruhe etwa leben die Menschen seit Jahren mit einer riesigen Baustelle. Seit ein Tunnel für die Straßenbahn gebohrt wird und mehrere unterirdische Haltestellen entstehen, gibt es auch an der Oberfläche zahlreiche Einschränkungen, Einzelhändler mussten Behinderungen hinnehmen. Ein Unternehmen scheiterte mit einer Schadenersatzklage. Bis alles ganz fertig ist, einschließlich des Straßentunnels südlich der Innenstadt, werden noch Jahre vergehen. Auch in Stuttgart wird an vielen Ecken kräftig gebuddelt. Und in Freiburg müssen einige Straßenbahnlinien wegen Baustellen Umwege fahren.

Der Verkehr ist auch in Mannheim ein Problem. Die wichtige Verbindung über die Planken ist seit Monaten vollständig gekappt. Die Bauarbeiten in der Nähe des historischen Wasserturms machen die Fußgängerzone zum Eldorado für Wildparker. „Kaum ein Tag vergeht ohne Ärger über Autos“, sagt etwa Ladenbesitzer Antonio Platero Weber.

Die Stadt indes spricht von deutlichen Verbesserungen. Ein Teil der Arbeiten sei mittlerweile abgeschlossen, und Ende Mai sei das beliebte Stadtfest mit Tausenden Besuchern fast ungestört verlaufen. „Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt und betreffen zu keinem Zeitpunkt die gesamten Planken. Die Aufteilung stellt sicher, dass der Alltag dort weitgehend normal weiterlaufen kann“, betont Anja Ehrenpreis vom städtischen Baustellenmanagement.

Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City wünscht sich weitere Fortschritte. „Die Geschäfte sind gut erreichbar. Aber wir arbeiten weiter gemeinsam an einer besseren Aufenthaltsqualität“, sagt der Chef der Händler-Organisation. Der wichtigste Termin steht dabei fest: das Weihnachtsgeschäft. „Ende November“, unterstreicht auch Ehrenpreis, „muss die Straßenbahn wieder rollen“.