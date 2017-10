Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Herbstferien und zwei Feiertage - diese Kombination dürfte kommende Woche im Südwesten für Staus und Verkehrsbehinderungen sorgen. Experten vom ADAC gehen davon aus, dass wegen des bundesweiten Reformationstages am Dienstag (31. Oktober) und wegen Allerheiligen am Mittwoch (1. November) in einigen Ländern zahlreiche Urlauber und Wochenendausflügler auf den Autobahnen Baden-Württembergs unterwegs sein werden.

Die größten Verkehrsprobleme erwartet der ADAC am Freitagnachmittag. Vor allem rund um die Ballungsräume und an Baustellen müsse mit Staus und Behinderungen gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung. Am Dienstag- und Mittwochnachmittag - den beiden Feiertagen - sei die Staugefahr ebenfalls besonders groß.