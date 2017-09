Anzeige

Kirchheim am Neckar (dpa/lsw) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sonntagabend in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) einen achtjährigen Jungen angefahren und schwer verletzt haben soll. Der Mann habe sich zu Fuß davon gemacht, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, hieß es. Zurück ließ er nicht nur das Auto, sondern auch einen 20 Jahre alten Beifahrer sowie eine 23-Jährige, die aber bisher beide auch keine hilfreichen Hinweise auf den Verbleib des Fahrers gemacht hätten. Der Unfallwagen sei mit überhöhtem Tempo in der eigentlich verkehrsberuhigten Zone unterwegs gewesen, hieß es. Der Achtjährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.