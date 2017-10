Anzeige

Börslingen (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ulm sind acht Menschen schwer verletzt worden. Weil eine 18-Jährige am Steuer ihres Wagens beim Linksabbiegen am Sonntagabend die Vorfahrt missachtete, stießen zwei Autos zusammen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Alle acht Insassen in den beiden Wagen trugen schwere Verletzungen davon und mussten mit Rettungswägen und einem Hubschrauber in Kliniken gebracht werden.