Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das häufig schlechte Image von älteren Autofahrern ist nach Ansicht des Auto Club Europa (ACE) nicht gerechtfertigt. Bei vielen Unfällen sei nicht das Alter das Problem, sondern das Verhalten der Fahrer, sagte ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner heutr der Nachrichtenagentur dpa. „Man kann nicht sagen, der typische Geisterfahrer ist ein seniler Alter“, sagte Hillgärtner. Auch junge Fahrer seien unaufmerksam.



In Wetzlar in Hessen hatte gestern ein 100 Jahre alter Autofahrer eine ebenfalls betagte Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt. Einen Zusammenhang mit eingenommenen Medikamenten bei dem Mann schloss die Polizei nicht aus, er musste seinen Führerschein abgeben.



Hillgärtner hält Führerscheinabgaben ab einem bestimmten Alter nicht für sinnvoll. Wichtiger sei der Einsatz von unfallverhindernden Fahrhilfen, wie etwa Fahrspurassistenten. Zudem sollten Ärzte und Angehörige älterer Autofahrer auf eine mögliche eingeschränkte Fahrfähigkeit hinweisen und das Thema nicht tabuisieren. „Auch die Familie ist gefordert“, sagte Hillgärtner.



Mit dem demografischen Wandel würden immer mehr ältere und weibliche Fahrer am Steuer sitzen, sagte Hillgärtner. „Der Verkehr legt sich in Falten.“ Dadurch werde der Verkehr in Zukunft möglicherweise auch langsamer.