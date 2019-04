Hettingen (dpa/lsw)Alleine wandern, ohne Eltern - dafür mit drei Schafen: Dieses Abenteuer haben Clara, Annika und Emely an Ostern gewagt. Die Mädchen im Alter von 12 Jahren bis 14 Jahren brachen am Karfreitag gemeinsam mit den Tieren zu einer dreitägigen Wanderung durch das Fehlatal bei Hettingen (Kreis Sigmaringen) auf. Die Idee sei der Cousine ihrer Tochter gekommen, sagte Annikas Mutter Carolin Reiber im Vorfeld. Das Mädchen habe die Schafe von Hand aufgezogen und sei viel mit den Tieren unterwegs. Für die Wanderung schlossen sich dann ihre Cousine und eine Freundin an.

Sie hätten die Route mit den Mädchen im Vorfeld angeschaut und seien auch einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad abgefahren, sagte Reiber. Zur Sicherheit hatten die Drei Handys dabei. Übernachtet wurde in Zelten. Für die Schafe stellten die Eltern einen Hänger an den Übernachtungsort, damit die Tiere sicher untergebracht seien, sagte Reiber. «Es war megacool, mit den Schafen spazieren zu gehen», sagte Clara.