Karlsruhe (dpa/lsw) - Die wegen der Hitze verhängten Tempolimits auf den Autobahnen rund um das Walldorfer Kreuz werden am Sonntag wieder aufgehoben. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag mit. Auf der A5 und der A6 galten seit Dienstag Begrenzungen auf 80 Kilometer pro Stunde. Da es nun kühler werden soll, dürfen die Autofahrer ab Sonntagvormittag wieder schneller fahren.

Alte Betonfahrbahnen können bei Temperaturen über 30 Grad aufreißen, die Schäden werden „Blow Ups“ genannt. Die Tempolimits sollten den Hitzeschäden vorbeugen. Auf der A6 bei Hockenheim kam es am Mittwoch allerdings trotzdem zu aufgeplatzten Fahrbahnen, daher musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Die Schäden konnten der Behörde zufolge bis Freitagmorgen repariert werden.

