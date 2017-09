Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit herbstlichen Temperaturen und wechselhaftem Wetter startet Baden-Württemberg in die Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart meldet Schauer und vereinzelte Gewitter bei kühlen Temperaturen von bis zu 17 Grad. Vor allem südlich der Donau bleibe der Himmel grau, mit Regen sei zu rechnen. Erst von Donnerstag an werde es wieder freundlicher. Morgens bleibe es noch relativ neblig, tagsüber stiegen die Temperaturen aber wieder auf etwa 20 Grad.