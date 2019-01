Anzeige

Aalen (dpa/lsw)Bei einem Zusammenstoß mit einem Öllaster auf der Bundesstraße 19 bei Aalen ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto am Dienstagmorgen im Ostalbkreis aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle. Seine Identität sei derzeit noch unbekannt.

Der 58 Jahre alte Fahrer des mit Heizöl beladenen Lasters blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 26 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und müssen nun abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde dafür in beide Fahrtrichtungen gesperrt.