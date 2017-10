Anzeige

Mietingen (dpa/lsw) - Ein 84-Jähriger ist mit seinem Traktor samt Anhänger eine drei Meter hohe Bachböschung hinuntergestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am Montag in Mietingen (Landkreis Biberach) auf seinem Traktorsitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Traktorfahrer hatte nach Polizeiangaben beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über seine Zugmaschine verloren und mit ihr ein Geländer durchbrochen.