Steinen-Höllstein (dpa/lsw)Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in Steinen-Höllstein (Landkreis Lörrach) in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, stieß das Fahrzeug des Mannes am Mittwoch mit einem Sattelzug zusammen. "Der Sattelzugfahrer legte eine Notbremsung ein, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Für den Autofahrer kam jegliche Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle." Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall auf der B317 unverletzt. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar.