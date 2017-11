Anzeige

Brühl (dpa/lsw) - Statt in die Garage ist ein 82-Jähriger in Brühl bei Mannheim mit seinem Auto exakt in einen gegenüberliegenden Hauseingang gefahren. Bei dem kuriosen Unfall blieben zwischen dem Mercedes und den Wänden des Treppenhauses nur wenige Zentimeter Luft, wie auf Bildern zu sehen war.

Die Polizei in Mannheim teilte mit, der Mann habe am Donnerstag Brems- und Gaspedal verwechselt. Anstelle rückwärts in die Garage sei er vorwärts in den Hauseingang eines Wohngebäudes gefahren. Der 82-Jährige habe den Unfall unverletzt überstanden.

Die komplette Haustür sowie Teile der Briefkastenanlage und des Treppenhauses seien beschädigt worden, hieß es weiter. Ein Sachverständiger habe die Statik überprüfen müssen, der Bereich sei für die Bewohner dann aber wieder freigegeben worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.