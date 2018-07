Anzeige

Ludwigsburg (pol)Die 81-jährige Frau, die am Freitag gegen 13:30 Uhr in ihrer Wohnung im fünften Stock eines Hochhauses in die Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen leblos aufgefunden wurde, ist eines gewaltsamen Todes gestorben. Zu diesem Ergebnis führte eine am Sonntag durchgeführte Obduktion. Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf, von denen zumindest eine tödlich war.

Die Kriminalpolizeidirektion in Böblingen, die bereits am Freitag die Ermittlungen übernommen hatte, richtete am Samstag die rund 30-köpfige Sonderkommission "Hochhaus" ein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die 81-Jährige vermutlich um die Mittagszeit und damit recht kurz vor ihrem Auffinden getötet. Am Freitagmorgen hatte sie zwischen 08:00 und

08:40 Uhr noch ihren kleineren, braunen Mischlingshund Gassi geführt und war dabei bekleidet mit einem grauen Mantel und einer helleren Hose.

Die kriminaltechnischen Maßnahmen am Tatort, die durch den Wassereinbruch erschwert werden und derzeit nach wie vor andauern, führten bislang nicht zur Sicherstellung eines mutmaßlichen Tatwerkzeugs. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen daher auch den Bereich um den Wohnort der Seniorin.

Das Opfer lebte zurückgezogen in der großen Wohnanlage. Die Sonderkommission ist bei ihren weiteren Ermittlungen daher in besonderem Maße auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und fragt:

Wer hat die 81-Jährige am Freitagmorgen oder im Verlauf des Vormittags mit ihrem Hund oder möglicherweise in Begleitung gesehen?

Wer kann sich in diesem Zusammenhang an besondere Umstände oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße erinnern?

Hinweise nimmt die Sonderkommission "Hochhaus" unter 07031/13-1917 oder -1918 entgegen.