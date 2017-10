Anzeige

Dettenhausen (dpa/lsw) - Ein 77 Jahre alter Mann ist bei einem Hausbrand in Dettenhausen (Kreis Tübingen) ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei wurde das Feuer am frühen Dienstagmorgen bemerkt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei stand das Einfamilienhaus bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude wurde verhindert. Nachdem die Flammen gelöscht waren, fanden Feuerwehrleute den toten Mann. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Das Gebäude ist unbewohnbar, der Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.