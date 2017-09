Anzeige

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein 74 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagnachmittag das Ende eines Staus nicht bemerkt und sei trotz Vollbremsung in ein stehendes Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Mehrere Wagen wurden zusammengeschoben. Sechs Menschen erlitten leichte Verletzungen, der Unfallfahrer blieb dagegen unversehrt. Die Autobahn wurde für die Räumungsarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Fünf Autos waren an dem Unfall beteiligt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.