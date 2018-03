Anzeige

Oberkochen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 sind rund 700 Liter Diesel ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, war zuvor der Tank eines Sattelzugs aufgerissen worden. Daraufhin verteilte sich der Kraftstoff in der Nacht zum Dienstag auf etwa 30 Metern auf beiden Spuren der Fahrbahn in Richtung Ulm. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn in der Nähe von Oberkochen (Ostalbkreis) reinigen und den restlichen Kraftstoff aus dem Tank pumpen, was zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Ulm führte. Eine Gefahr für die Umwelt bestand einer ersten Einschätzung der Polizei zufolge nicht. Grund für den Unfall war, dass bei einem Lkw ein Reifen platzte und er seine Karkasse - den Unterbau des Reifens - verlor. Ein nachfolgender Sattelzug fuhr darüber. Dabei wurde ein Tank des Fahrzeugs aufgerissen.