Straßburg (dpa) - Chemie in der Gülle soll 63 Rinder im Elsass getötet haben. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu dem Unglück in Niederlauterbach nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wohl, als Ammoniumsulfat in die Gülle geschüttet wurde. Dies sei eigentlich nichts Ungewöhnliches, sagte eine Feuerwehrsprecherin am Dienstag - das Verfahren dient dazu, die Gülle für die Verwendung als Düngemittel aufzuwerten.

Es laufe nun eine Untersuchung, die klären soll, warum es zur Freisetzung des Gases kam. Der Landwirt des Hofs wurde nach dem Vorfall am Montagabend über Nacht im Krankenhaus beobachtet. Die Regionalzeitung „Dernières Nouvelles d'Alsace“ berichtete, dass Anwohner des Hofs nach dem Vorfall zunächst im Haus bleiben mussten. In den kommenden Tagen seien Obduktionen der getöteten Tiere geplant.