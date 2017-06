Riedlingen (dpa/lsw) - Ein länger schwelender Streit zwischen Senioren um eine Wohnung in Riedlingen (Kreis Biberach) ist in einer handgreiflichen Auseinandersetzung eskaliert. Demnach schlug und würgte ein 62-jähriger Mann eine 80-Jährige so heftig, dass die Frau von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie befindet sich demzufolge aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann erst nach deutlichem Widerstand festnehmen. In einem Krankenhaus stellten Ärzte fest, dass er schwer krank ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg soll der Mann in ein Gefängniskrankenhaus verlegt werden.

Die Frau hat eine Wohnung an eine Bekannte des 62-Jährigen vermietet, ist aber nicht einverstanden, dass sich dort auch der Mann aufhält. Darum gab es schon länger Streit - bisher nur verbal.

