Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Rund 60 000 Besucher haben am Wochenende friedlich beim „Southside Festival“ in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) gefeiert. Von Freitagnachmittag bis Sonntag tanzten die Fans unter anderem zur Musik von Green Day, Mando Diao, Clueso oder Passenger. Für Sonntagabend wurde zum Abschluss des Festivals auf einem ehemaligen Militärflugplatz noch die US-Band Linkin Park erwartet. Insgesamt standen rund 100 Bands und Solokünstler auf dem Programm der dreitägigen Open-Air-Party.

Nachdem Anfang Juni das Musikfestival „Rock am Ring“ in der Eifel wegen Terroralarms unterbrochen worden war, hatten Polizei und Veranstalter in diesem Jahr auch beim „Southside“ auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Bislang sei aber alles ruhig geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmorgen. Es habe nur kleinere Vorfälle gegeben, etwa Diebstähle.

Das „Southside“ gehört gemeinsam mit dem Schwesterfestival „Hurricane“ in Scheeßel in Niedersachsen zu den größten für Rock, Independent und Alternative.

