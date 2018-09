Anzeige

Steinheim (dpa/lsw)Ein 53 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) getötet worden. Kurz darauf sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Ulm am Donnerstag. Zur Identität des mutmaßlichen Täters, zum Hergang und zu den Hintergründen wollte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Unklar war auch, wann der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden soll.