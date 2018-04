Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) In die Sanierung der Autobahnen und Landstraßen im Südwesten werden 2018 über 500 Millionen Euro investiert. Im Fokus stünden Brücken, Tunnel und Schallschutzmauern, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit. «Als Rückgrat des Straßennetzes nehmen sie eine zentrale Rolle beim Erhaltungsmanagement ein.» Insgesamt gebe es über 280 neue Baumaßnahmen. Für die Autobahnen gebe es rund 390 Millionen Euro und für Landesstraßen rund 110 Millionen Euro.