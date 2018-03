Sanitäterin Christine Stürzel vom Roten Kreuz teilt in einer Schule Essen an Evakuierte aus. Zur Entschärfung einer Fliegerbombe müssen mehr als 12.000 Menschen evakuiert werden. Stefan Puchner/dpa

Neu-Ulm (dpa/lby) - Experten eines Kampfmittelräumdienstes haben in Neu-Ulm eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Dies sagte eine Sprecherin der Stadt am Sonntagnachmittag. Zuvor war in einer rund sechsstündigen Evakuierungsaktion ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um den Blindgänger geräumt worden. Ein großer Teil der Neu-Ulmer Innenstadt war betroffen, rund 12 600 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Danach konnten die Sprengmeister mit Ihrer Arbeit beginnen.

Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Auf dem Gelände war vor zwei Wochen bereits eine kleinere Bombe entschärft worden. Der Verdacht auf eine dritte Bombe bestätigte sich am Sonntag allerdings nicht. Auf der Baustelle waren zunächst verdächtige Gegenstände geortet worden, die Fundstelle erwies sich aber als harmlos.