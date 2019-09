50 Prozent weniger Autos in den Städten bis 2030?

CDU-Fraktion lehnt Grünen-Beschluss ab

Landesweit ein Drittel weniger Autoverkehr und eine Halbierung in den Städten bis 2030 - das fordern die Grünen in einem Beschluss vom Landesparteitag am Sonntag in Sindelfingen.