Winnenden (dpa/lsw) - Um Amokläufe besser verhindern zu können, hat die Stiftung gegen Gewalt an Schulen zu einer größeren Spendenbereitschaft aufgerufen. Mit dem Geld will sie etwa Beratungsstellen für Lehrer und Schüler einrichten.

Der bisherige Weg der kurz nach dem Amoklauf von Winnenden im November 2009 gegründeten Stiftung sei „ein sehr guter“, sagte Geschäftsführerin Gisela Mayer am Freitag. Bei der Tat kamen 15 Menschen sowie der Schütze ums Leben.