Anzeige

Binzen (dpa/lsw) - Ein 47 Jahre alter Mann hat in Binzen (Landkreis Lörrach) 40 Kilogramm Walnüsse gestohlen - und ist dabei gleich von der Polizei selbst auf frischer Tat ertappt worden. Nach Angaben vom Montag hatte der Dieb die Nüsse ausgerechnet am Rande der viel befahrenen Bundesstraße 3 eingesammelt und in eine große Tüte gepackt, als er einer vorbeifahrenden Streife auffiel. Zwei weitere mit Nüssen gefüllte Säcke fanden die Beamten wenig später im Kofferraum des Autos des 47-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass er das Diebesgut mit einem Marktwert von 320 Euro verkaufen wollte. Der Besitzer des Nussbaumes muss noch ermittelt werden.