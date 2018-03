Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Weil er sich nicht kontrollieren lassen wollte, hat ein 47-Jähriger in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) eine Schreckschusspistole gezogen und zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten hatten den Mann am Freitag aufgesucht, weil er zuvor aus seinem Auto heraus mit der Waffe geschossen haben soll, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, die den 47-Jährigen bei Verwandten auftreiben konnte. Einer der Polizisten konnte den Mann zu Boden bringen, daraufhin würgte dieser erst den einen und danach den anderen Beamten. Beide wurden verletzt, konnten den Mann aber schließlich überwältigen. Der 47-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.