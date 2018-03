Anzeige

Steinheim an der Murr (dpa)Ein betrunkener 46 Jahre alter Mann hat in Steinheim an der Murr einen Nothammer dazu benutzt, die Seitenscheibe eines stehenden Busses einzuschlagen und hinauszuspringen. Nach Informationen der Polizei kam dem Mann dann ein Polizeibeamter entgegen, der auf dem Weg zur Arbeit war. Der Flüchtige gestand sein Vergehen und ließ sich von dem Polizisten zum Revier fahren. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 1500 Euro - der 46-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechen.