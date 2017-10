Anzeige

Nattheim (dpa/lsw) - Ein 45-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nattheim (Kreis Heidenheim) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Arbeiter auf einem Firmengelände mit einem Baukran Stahl verladen. Als sich die angehängte Last in Richtung eines Lastwagens bewegte, riss am Donnerstag jedoch das Seil. Die tonnenschwere Masse fiel herunter und begrub den 45-jährigen Arbeiter unter sich. Er starb noch vor Ort.