Stuttgart (dpa/lsw)Mit einem Finanzierungspaket über 430 Millionen Euro sollen Baden-Württembergs Bahnhöfe in den kommenden Jahren modernisiert und Bahnfahrten damit attraktiver gemacht werden. Das sogenannte Bahnmodernisierungsprogramm II umfasst zum Beispiel neue Rampen, Aufzüge und Infotafeln, aber auch eine Erhöhung der Bahnsteige, um das Einsteigen zu erleichtern. Die Pläne waren bereits am vergangenen Wochenende bekanntgeworden. Am Mittwoch (14.00 Uhr) stellt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Details zu einzelnen Projekten vor.

Von knapp 790 Bahnhöfen im Südwesten sind nach Angaben von Bahn und Land rund 400 sanierungsbedürftig. Wie viele am Ende tatsächlich saniert werden, ist noch unklar. Das hängt laut Hermanns Ministerium von der Beteiligung der Kommunen ab. Das Land steuert 150 Millionen Euro bei, die Kommunen sollen 80 Millionen Euro bezahlen.