Leimen (dpa/lsw) - Ein Messerstich in den Oberkörper hat einen Mann in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) am Samstagmorgen lebensgefährlich verletzt. Der 41-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung am Tatort in einer Klinik notoperiert. Der Täter ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Tatumstände war zunächst nichts bekannt.