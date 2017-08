Freiburg (dpa/lsw) - Die Explosion eines Transporters hat in Freiburg einen Schaden von 35 000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen und war daraufhin explodiert. Dabei übertrug sich das Feuer auf zwei parkende Autos. Anwohner waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Ermittler schlossen Brandstiftung zunächst nicht aus. „Wir hatten in der Vergangenheit bereits einige Fälle der Brandstiftung in der Region“, sagte ein Polizeisprecher. „Allerdings haben wir bisher keine Hinweise dazu gefunden.“

