Von Hermann Neu





Stuttgart - Das zentrale Vorhaben der grün-roten Landesregierung im Schulbereich nimmt Gestalt an: In zunächst 34 Gemeinschaftsschulen werden vom Schuljahr 2012/13 an Kinder länger gemeinsam lernen. Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) sagte gestern in Stuttgart, sie habe nicht mit so vielen Bewerbern gerechnet. Die Gemeinschaftsschule sei ein Angebot, von dem sie hoffe, „dass es sich durchsetzt“. Für das Vorhaben wolle sie „so viel Geld einsetzen, wie wir kriegen können“.

Die 34 „Starterschulen“ seien geprüft „auf Herz und Nieren“. Sie hätten „gleichsam unerkannt“ in den vergangenen Jahren die integrierte Pädagogik entwickelt, sagte die Ministerin weiter. Die Schulen haben damit die erste Hürde des zweistufigen Verfahrens genommen. Sobald der Landtag wie geplant im April das Schulgesetz geändert hat, können die Schulträger die Anträge auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule stellen, danach erfolgt die Genehmigung durch das Ministerium. Die 34 Schulen haben laut der Ministerin „das Zeug, Kinder von Klasse fünf bis mindestens Klasse zehn so zu fördern, dass sie ihre Stärken gut entfalten und Schwächen ausgeglichen werden“.

Auffällig ist die Verteilung der „Starterschulen“: In Tübingen - laut der Ministerin einem „hotspot“ - treten gleich drei Schulen an. Ebenso viele sind es im gesamten Regierungsbezirk Nordbaden. Auffällig ist, dass sich das Interesse vor allem in ländlichen Gebieten in Hohenlohe, auf der Ostalb sowie im Raum Oberschwaben/Allgäu entwickelt hat. Im württembergischen Landesteil ist die Sympathie für die Gemeinschaftsschule mit 13 Schulen in Nordwürttemberg und zehn in Südwürttemberg zudem eindeutig stärker ausgeprägt als in Baden mit elf Interessenten, davon acht in Südbaden.

Für die Zulassung als Gemeinschaftsschule nannte Warminski-Leitheußer pädagogische Kriterien, die jedes Jahr für den Deutschen Schulpreis angelegt werden. Verwirklicht werden soll ein Konzept, das zu mehr sozialer Gerechtigkeit, mehr Mitein­ander, besseren Entwicklungsmöglichkeiten und letztlich besseren Leistungen führt. Bei der Unterrichtsqualität wird der Schwerpunkt auf selbstverantwortliches Lernen sowie auf den Lebensbezug gelegt. Die Lehrkräfte verstehen sich als Lernbegleiter, Teamarbeit wird großgeschrieben. Beim Schulklima liegt die Betonung auf Freude am Lernen und am Miteinander sowie auf pädagogisch fruchtbare Beziehungen zu außerschulischen Partnern. Von den Schulen wird darüber hinaus praktische Erfahrung in den Bereichen Ganztagesbetreuung, bei der Inklusion behinderter Kinder sowie aktive Elternarbeit verlangt.

Beworben haben sich in der ersten Runde um die 50 Schulen, erklärte die Ministerin. Mit Blick auf das Schuljahr 2013/14 machten sich weitere Schulen auf den Weg. Die künftigen Interessenten sollten dann auch von den ersten Erfahrungen profitieren. Geplant ist eine „Prozess-Dokumentation“, um künftige Gemeinschaftsschulen beraten zu können.

Der Start der ersten Gemeinschaftsschulen hat ein kontroverses Echo gefunden. Der Handwerkstag, der sich seit Jahren für längeres gemeinsames Lernen ausspricht, reagierte positiv. „Darauf haben wir lange gewartet“, erklärte Landeshandwerkspräsident Joachim Möhrle. Dass 34 Schulen beginnen können, stimme das Handwerk hoffnungsfroh. Nach wie vor blieben aber zu viele Fragen unbeantwortet. Zur Verbesserung der Ausbildungsreife der Jugendlichen und für eine durchgängige berufliche Orientierung habe bisher „noch keiner erklärt, wie das konkret mit Inhalten gefüllt sein soll“, sagte Möhrle. Die Gemeinschaftsschule müsse jetzt unter Beweis stellen, dass sie leiste, was die Hauptschule in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren vermissen ließ.

Der Bildungssprecher der SPD-Fraktion, Christoph Bayer, erklärte: „Mit neuer Pädagogik für bessere individuelle Förderung werden die Gemeinschaftsschulen in unserem Schulwesen für mehr Chancengerechtigkeit sorgen“. Auch die GEW reagierte zustimmend. GEW-Landeschefin Doro Moritz erklärte, „die Lehrerinnen und Lehrer an den Starterschulen haben ihre Kompetenzen in Eigeninitiative und auf eigene Kosten ohne Unterstützung der CDU-Kultusminister/innen vergangener Jahre erworben“. Offene Fragen müssten bald geklärt und zusätzliche Gelder für Starterschulen bewilligt werden.

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Timm Kern, kritisierte dagegen: „Mit unverblümter Offenheit verkündet die Kultusministerin, Grün-Rot wolle für die Gemeinschafsschulen so viel Geld einsetzen, wie wir kriegen können.“ Damit stelle die Ministerin klar, dass das grün-rote Lieblingsprojekt einseitig zu Lasten der übrigen Schularten privilegiert wird. In der ersten Runde seien weder Realschulen noch Gymnasien unter den Bewerbern gewesen. Nicht das pädagogische Konzept habe somit überzeugt, sondern die sich bewerbenden Haupt- und Werkrealschulen seien eher von der Sorge getrieben gewesen, dass sie angesichts zurückgehender Schülerzahlen zu Stiefkindern von Grün-Rot zu werden.