Stuttgart (lsw) - Der Bund der Strafvollzugsbediensteten will die Bedingungen für die anstrengende Arbeit in den Gefängnissen verbessern und fordert dafür zeitnah 300 Neustellen. „Wir wollen auf den Abteilungen der Gefängnisse, wo ein Mitarbeiter für bis zu 60 Inhaftierte zuständig ist, ein Tandem“, sagte Landeschef Alexander Schmid gestern in Stuttgart.

Damit könnten die Qualität der Betreuung verbessert, das Gefühl der Überforderung der Mitarbeiter abgemildert und die Sicherheit im Vollzug gesteigert werden, sagte Schmid. Er forderte ähnliche Voraussetzungen wie im Polizeidienst: „Keine Polizeistreife fährt alleine raus.“ Anders als die Polizei habe der Strafvollzug bis vor kurzem ein Schattendasein geführt. „Wir wollen wahrgenommen werden als Säule der Sicherheit“, sagte Schmid. Der Appell hat bereits gefruchtet: Grüne und CDU im Landtag haben eine Arbeitsgruppe „Moderner Strafvollzug“ gegründet, die ihre ersten Vorstellungen vorlegte. Handlungsbedarf sieht die Gruppe, der auch Experten wie Schmid angehören, im Hinblick auf höhere Gewaltbereitschaft der Gefangenen, mehr psychische Auffälligkeiten, verstärkte Betäubungsmittelabhängigkeit sowie Sprach- und Verständigungsbarrieren.

Aus Sicht von Jürgen Filius, dem rechtspolitischen Sprecher der Grünen, hat die Koalition mit 67 zusätzlichen Stellen in diesem Jahr schon einen guten Weg betreten. Nach seinen Angaben sollen die Ergebnisse des Gremiums Ende 2018 vorliegen. Der CDU-Rechtsexperte Bernhard Lasotta betonte, es handele sich beim Strafvollzug um den Kernbereich des Staates. „Wenn der nicht funktioniert, dann geht ein Stück weit Sicherheit verloren und ein Stück weit Vertrauen der Bürger in diesen Rechtsstaat“, sagte er. Seine Fraktion stehe hinter einer Zahl von 200 zusätzlichen Stellen für die gesamte Legislaturperiode. Dass die Aufgaben die 4000 Beschäftigten stark fordern, lässt sich Landeschef Schmid zufolge an den Krankheitstagen ablesen: Die Zahl erhöhte sich von durchschnittlich 17 Tagen pro Kopf im Jahr 2010 auf aktuell 23.

Baden-Württemberg liegt laut Schmid bei der Personalausstattung im Bundesvergleich auf dem vorletzten Platz. Selbst wenn neue Stellen geschaffen würden, bliebe das Problem der Personal-Gewinnung, zumal 85 Prozent der Strafvollzugsbediensteten dem ­mittleren Dienst angehörten. Auch das Versprechen einer Verbeamtung ziehe nicht mehr, erläuterte Schmid. Deshalb müssten der Nachwuchs besser bezahlt und die Beförderungsmöglichkeiten ausgeweitet werden.

Zu schaffen macht dem Bund der Strafvollzugsbediensteten auch die Enge in den Haftanstalten. So gebe es im geschlossenen Männervollzug 600 Haftplätze zu wenig. Jede Anstalt sei zu mehr als 100 Prozent belegt. Zellen, die für eine Person ausgelegt seien, müssten sich oft zwei Gefangene teilen. „Das kann kein Dauerzustand sein“, sagte Schmid. Es müsse zudem Kapazitä­ten zur „Entzerrung“ geben, wenn etwa Streithähne getrennt untergebracht werden müssten. Die FDP - Opposition im Landtag - bewertete den Auftritt der Arbeitsgruppe als taktisch motiviert vor dem Hintergrund des koalitionsinternen Streits um die Polizeireform. Grün-Schwarz wolle den Eindruck einer friedlichen Zusammenarbeit erwecken, kritisierte der ehemalige Justizminister Ulrich Goll (FDP). Die SPD dagegen unterstützt die beiden Regierungsfraktionen.

Strafvollzug in Zahlen

Im Südwesten gibt es 17 Justizvollzugsanstalten mit 19 Außenstellen, zwei Jugendarrestanstalten und ein Justizvollzugskrankenhaus.

Derzeit gibt es 7442 Strafgefangene - offiziell aber nur 7116 Haftplätze. Der Unterschied ergibt sich aus der Doppelbelegung von Einzelzellen.

46 Prozent der Gefangengen haben keinen deutschen Pass, bei den Untersuchungsgefangenen sind es 75 Prozent. Rund 90 Nationalitäten sind in den Gefängnissen vertreten.

Im Strafvollzug arbeiten rund 4000 Beschäftigte. Die Besoldung nach Ausbildung beträgt 2300 Euro brutto.