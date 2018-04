Anzeige

Lahr (dpa) Nach einer Serie mit 30 angezündeten Fahrzeugen im Ortenaukreis geht die Polizei von einem Einzeltäter als Brandstifter aus. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, deute eine Videoaufnahme im Zusammenhang mit einem Brand aus dem September darauf hin. Darauf sei eine unbekannte männliche Person zu sehen. Dass möglicherweise weitere Täter beteiligt waren, könne aber noch nicht komplett ausgeschlossen werden, sagte der Polizeisprecher.

Einen politischen Hintergrund als Motiv der Brandserie schließt die Polizei bislang aus. Der Wert der Autos lasse darauf schließen, dass weder links- noch rechtsorientierte Gewalt hinter den Bränden stecke. «Die Fahrzeuge werden relativ willkürlich ausgewählt», sagte der Polizeisprecher. Betroffen seien Kleinwagen ebenso wie Sportautos und Kleintransporter.

Zuletzt waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Feuerwehr und Polizei zu drei Fahrzeugbränden in Lahr, Schwanau und Allmannsweier im Ortenaukreis ausgerückt. Zeugen hatten einen brennenden Sprinter bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Später am Morgen brannte ein Auto auf dem Parkplatz eines Hallenbades, danach stand noch ein dritter Wagen in Flammen.

Spezialisten der Kriminaltechnik untersuchten die ausgebrannten Wagen. Zu den Erkenntnissen, wie die Fahrzeuge angezündet worden waren, wollte der Sprecher keine Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, sich zu melden.