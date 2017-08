Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in Mannheim ist das Motiv für die Tat weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei werten nach Angaben vom Montag weiter Spuren aus. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann von einer 33 Jahre alten Frau und einem 44 Jahre alten Mann nach einem Streit erst geschlagen und dann geknebelt wurde. Die Tatverdächtigen hatten den Angaben zufolge am Freitag festgestellt, dass der 27-Jährigen tot ist und die Rettungskräfte gerufen. Nachdem beide zunächst als Zeugen vernommen wurden, seien den Ermittlern Zweifel an ihren Darstellungen gekommen, hieß es am Montag bei der Polizei.

Am Sonntag waren ein Haftbefehl gegen den Mann und ein Unterbringungsbefehl gegen die Frau erlassen worden. Sie soll unter einer psychischen Erkrankung leiden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, befindet sich die Frau mittlerweile nicht mehr in einer Justizvollzugsanstalt, sondern in einer Psychiatrie.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich das Trio am Donnerstagabend in der Wohnung der Frau getroffen, Alkohol getrunken und Drogen genommen. Sowohl bei dem Toten als auch bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Obdachlose. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei der Tat um Totschlag handelt. Eine Obduktion ergab, dass das Opfer wohl erstickte.

