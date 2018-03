Anzeige

Von Wolf von Dewitz und Julia Giertz





Ellwangen - Die Essensausgabe muss schnell gehen, sehr schnell. Die Taktfrequenz liege bei zwei bis fünf Sekunden, sagt Küchenleiter Heiko Püchel. In diesen knappen Abständen müssten die Flüchtlinge ihre Tabletts aufnehmen und weitergehen, ob mit Rührei und Brot zum Frühstück oder Hühnchen, Reis und Gemüse zum Mittagessen. Der 50-Jährige ist für die Versorgung der Tausenden Schutzsuchenden zuständig, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen (Ostalbkreis) ausharren und mehr oder minder tatenlos auf die Zuweisung einer festen Wohnung warten müssen. „Unsere Versorgung ist gut“, sagt Püchel. „Sie ist ausreichend und bedarfsgerecht.“ Püchel ist Koch bei der Firma „European Homecare“ (EHC), einer Firma aus Essen, die sich auf die Betreuung sozialer Einrichtungen spezialisiert hat. Nach Firmenangaben stemmen deren 900 Mitarbeiter aktuell unter anderem die Versorgung von mehr als 15 000 Flüchtlingen im Bundesgebiet, etwa 3500 davon in Ellwangen.

EHC ist gewissermaßen Krisenprofiteur. Aus der steigenden Nachfrage und den guten Geschäften macht die EHC-Managerin Petra Gänsler keinen Hehl. „Wir wachsen, wachsen und wachsen, weil die Einrichtungen zur Betreuung der Schutzsuchenden überall aus dem Boden gestampft werden und der Bedarf nach Versorgung steil nach oben geht.“ Während Püchel für die Kantine zuständig ist, ist Gänsler die oberste Dienstleisterin der Lea Ellwangen. Zusammen mit Beamten, die vom Bund und vom Land entsandt wurden, sowie mit anderen Helfern schmeißen Gänsler und ihr Team den Laden. Über die Bezahlung will sie nicht sprechen - „Betriebsgeheimnis“. Beauftragt wird ihre Firma vom Regierungspräsidium Stuttgart. „Wir sind eine ganz normale Firma, die sich nur am Markt halten kann, wenn sie auch Gewinne erzielt.“

Pauschale von elf Euro

Die Behörde zahlt eine Pauschale pro Flüchtling von rund elf Euro am Tag, bei mehr als 300 zu Verpflegenden gibt es einen Abzug von zwei Euro, also dann nur rund neun Euro pro Tag. In den Verträgen mit dem beauftragten Dienstleister werden Standards festgelegt: So soll der Nährwert der Lebensmittel pro Tag und Person mindestens 2660 Kilokalorien betragen. Die tägliche Getränkemenge pro Kopf wird mit zwei Liter angegeben. Die Ausgabezeiten der drei Mahlzeiten können bei Bedarf - insbesondere während der muslimischen Fastenzeiten - geändert werden. Das Regierungspräsidium achtet auf die Einhaltung der Verträge über die Leiter der Einrichtungen, die Landesbeamte sind. Andere Firmen, die Verpflegung für Flüchtlinge stellen, sind der Lebensmittelservice Drei König aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und die Apetito AG aus Nordrhein-Westfalen. Das Liefervolumen an die Flüchtlingsunterkünfte sei deutlich gestiegen, heißt es bei Apetito.

Leicht ist es nicht, die Massen zufriedenzustellen bei der Verpflegung. „Die Geschmäcker sind sehr verschieden - wir versuchen, auf die verschiedenen Weltregionen einzugehen“, sagt EHC-Managerin Gänsler. Für Araber gebe es mitunter Feigen und Oliven. „Die wollen keine knusprigen Brötchen, sondern labbriges Fladenbrot.“ Schweinefleisch gebe es nie, sagt Küchenleiter Püchel.

Fast schon kurios aus inländischer Sicht: Viele Flüchtlinge verstehen nach Angaben von Lea-Beschäftigten nicht, dass sie ohne Bedenken Leitungswasser trinken können und eben nicht nur auf die Wasserflaschen zurückgreifen müssen. Eine große Herausforderung bei der Verpflegung sind die ständigen Schwankungen in der Lea-Belegung. „Unsere Lieferanten müssen in der Lage sein, Nahrung für mal 300 Menschen mehr oder 300 Menschen weniger bereitzustellen“, sagt Kantinenchef Püchel. Die Lieferanten kämen aus der Region, dies seien etwa drei Bäckereien in Ellwangen.