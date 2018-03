Anzeige

Kornwestheim (dpa/lsw) - Nach einem brutalen Angriff auf einen 26-Jährigen in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sitzen drei Tatverdächtige in Haft. Den Männern im Alter von 19, 24 und 25 Jahren wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am Donnerstag waren sie festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei mitteilte. In ihren Wohnungen hatten Beamte Macheten, Messer und eine scharfe Schusswaffe sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld sichergestellt.

Der 26-Jährige war am 12. Februar beim Einsteigen in sein Auto von mehreren Tätern angegriffen worden. Sie schlugen ihn und stachen mit einem Messer und einer Machete auf ihn ein. Er erlitt mehrere Schlag- und Stichverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Nachdem Passanten und Anwohner den Angriff bemerkt hatten, waren die Täter geflüchtet.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Deutschen mit kurdischen Wurzeln. Die Tatverdächtige sind türkischstämmig. Die Polizei geht davon aus, das der politische Konflikt Hintergrund für die Tat war. «Wir werden nicht zulassen, dass Gruppen gleich welcher Zugehörigkeit ihre Auseinandersetzungen in dieser Form austragen und strafbare Handlungen weiterhin mit aller Entschlossenheit verfolgen», sagte Kriminaldirektor Frank Spitzmüller.