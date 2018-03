Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Der Zoll am Stuttgarter Flughafen hat sechs mutmaßliche Zigarettenschmuggler festgenommen. Wie das Zollfahndungsamt am Montag mitteilte, waren in ihren 13 Gepäckstücken schon Ende Januar 250 400 unversteuerte Zigaretten gefunden worden. Portugiesische Behörden hätten einen Tipp gegeben - beim Verlassen des Flughafens seien die mutmaßlichen Schmuggler dann festgenommen worden. Ihr Flieger kam aus Lissabon, die Zigaretten ersten Ermittlungen zufolge aus Angola. Durch den Einfuhrschmuggel sei ein Steuerschaden von gut 55 000 Euro entstanden. Alle Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.