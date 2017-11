Anzeige

Remchingen (dpa/lsw) - In einer Kurve auf der A 8 ist eine 23 Jahre alte Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen, eine 25 Jahre alte Mitfahrerin starb später an ihren schweren Verletzungen. Nach Auskunft der Polizei wurde die Autofahrerin am Mittwochmorgen schwer, ein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die im hinteren Teil des Autos sitzende 25-Jährige war nicht angeschnallt. Zu dem tödlichen Unfall kam es bei Remchingen (Enzkreis) in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Die 23-jährige Autofahrerin war aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug vom mittleren Fahrstreifen nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen, das Auto überschlug sich mehrfach - Teile des Dachs sowie der Kofferraumdeckel wurden abgerissen. Der Wagen schleuderte zurück auf die Straße und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit rund 9000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.