Freiburg (dpa) - Einem schlafenden Zugreisenden sind auf dem Weg nach Freiburg 25 000 Euro gestohlen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der 43-Jährige am Montagmorgen in Braunschweig in den ICE gestiegen, um nach Freiburg zu seiner Partnerin zu fahren. Dort waren demnach die Hochzeit mit der Frau und die Taufe des gemeinsamen Kindes geplant. Den Angaben zufolge hatte er dafür 25 000 Euro in einem Kuvert bei sich. Dumm nur: Hinter Frankfurt am Main schlief der Mann ein. Als er kurz vor Offenburg aufwachte, war sein Rucksack weg - und mit ihm das Geld. Die Polizei sucht nun nach zwei Mitreisenden, die in Braunschweig zugestiegen sind, und den Rucksack möglicherweise gestohlen haben.

