Achern (dpa/lsw) - Ein 24-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Donnerstagabend bei Achern schwer verletzt. Weil er zu schnell unterwegs war, geriet er mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Wagen einer 25-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der schwer verletzt Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Landstraße von Kappelrodeck in Richtung Achern war bis kurz nach Mitternacht gesperrt.