Überlingen (dpa/lsw)Ein 22-Jähriger ist in Überlingen am Bodensee von zwei jungen Männern mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 18- und 19-Jährigen am Freitagabend mit dem Opfer in Streit geraten und hatten es angegriffen. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus, die mutmaßlichen Täter wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Vor dem Angriff hatte es der Polizei zufolge eine Reihe weiterer Auseinandersetzungen gegeben.

Demnach brach zunächst am Busbahnhof unter rund 30 Jugendlichen eine Schlägerei aus. Aus dieser Gruppe flüchteten mehrere Personen, die kurze Zeit später mit den beiden 18 und 19 Jahre alten Männern in Streit gerieten - bevor die wiederum mit dem 22-Jährigen eine Auseinandersetzung hatten. Bei der Massenschlägerei seien einzelne Beteiligte zudem auf einen unbeteiligten Jugendlichen losgegangen, teilten die Beamten mit. Sie hätten ihn geschlagen und getreten.