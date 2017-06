Rastatt (dpa/lsw) - Nach dem blutigen Ende eines Beziehungsstreits in Rastatt sucht die Polizei Zeugen zur weiteren Klärung des Falls. Im Zuge der Auseinandersetzung war am Dienstagabend ein 22-Jähriger niedergestochen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin mit einem Gleichaltrigen aneinandergeraten. Gegen diesen Mann - ein Bekannter des neuen Partners der angegriffenen Frau - wurde bereits Haftbefehl erlassen. Zuvor soll der andere 22-Jährige die Frau mit einem Kabel angegriffen und verletzt haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben.

Anzeige