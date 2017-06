Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung will den Ausbau umweltschonender Mobilität voranbringen. In diesem Monat werde sein Kabinett die „Landesinitiative Elektromobilität III mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro“ beschließen, kündige Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Schreiben an die Teilnehmer des jüngsten Autogipfels in Stuttgart an. Das berichtet die „Südwest Presse“ am heutigen Freitag. Dazu gehöre der Aufbau eines Netzes mit 2000 Ladesäulen für Elektroautos. Allein dafür würden rund zehn Milliarden Euro veranschlagt. Mit fünf Millionen Euro solle dem Mittelstand auf dem Weg zu neuen Mobilitätsformen geholfen werden.

