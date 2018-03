Anzeige

Kernen-Stetten/Waiblingen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Kernen-Stetten ist in der vergangenen Nacht ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Eine 38 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Waiblingen mitteilte. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache in der Scheune ausgebrochen und hatte sich auf eine angrenzende Werkstatt ausgebreitet. Ein benachbartes Wohnhaus blieb unbeschädigt, die Bewohner mussten das Haus aber verlassen.